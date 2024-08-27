Под видом продажи земельных участков обманули мужчину на $80 тысяч: в Киевской области задержали мошенников. Фото

Правоохранители разоблачили двоих мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под предлогом продажи земельных участков обманули жителя Киевщины на 80 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, введя в заблуждение государственного регистратора, подозреваемые завладели земельным участком в Фастовском районе. В дальнейшем они разделили ее на три участка, два из которых пытались продать жителю Киевщины за 80 тыс. долларов США", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали после получения денег. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры им сообщили о подозрении по факту мошенничества. Суд избрал им меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить 10 участников преступной организации. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к мошенничеству под видом инвестирования в криптовалюту.

Как сообщал OBOZ.UA, столичные правоохранители разоблачили злоумышленника, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул пенсионера на 4 тысячи долларов по схеме "ваш родственник в беде".

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