Мошенничество под предлогом инвестирования в криптовалюту: в Киеве будут судить 10 участников преступной организации. Фото
В Киеве будут судить 10 участников преступной организации. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к мошенничеству под видом инвестирования в криптовалюту.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения.
"Незаконную схему организовали трое мужчин из Житомирской области. В преступную организацию они также привлекли своих друзей, проживавших в разных регионах Украины. Участники группы размещали в чатах социальной сети Telegram объявления с предложениями получить прибыль благодаря размещению криптовалюты на криптобиржах", – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в прокуратуре, инвесторов убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники уверяли, что вложенная сумма вернется с прибылью 2-3%.
Для того чтобы заставить клиентов перечислять как можно большие суммы, организаторы схемы сначала выплачивали обещанные проценты, чтобы установить доверие и показать, что схема работает. Впоследствии мошенники прекращали связь с так называемым инвестором и исчезали вместе с деньгами.
Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт в отношении 10 участников преступной организации направлен в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр, обманывавший граждан Латвии, присвоив почти 11 миллионов гривен. Организатор и четыре участника задержаны, расследование продолжается.
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