За $10 тыс. обещал устроить мужчину взрывотехником ради бронирования: в Киеве задержали преподавателя вуза. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали преподавателя одного из вузов, который, по информации следствия, обещал мужчине помочь в оформлении на работу в организацию, занимающуюся разминированием. Получение брони от мобилизации злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований НПУ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

"Правоохранители разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений, который наладил схему неправомерного получения средств. По данным следствия, фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 тысяч долларов трудоустроить его в организацию, специализирующуюся в сфере разминирования. Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан 8 октября во время получения "вознаграждения". По факту злоупотребления воздействием возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух адвокатов, которые, по информации следствия, организовали для уклоняющихся фиктивное трудоустройство в госпредприятии, чтобы получить отсрочку. Стоимость "услуг" составляла 11 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить чиновника Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). По информации следствия, он способствовал уклоняющимся в получении фиктивных групп инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ.

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