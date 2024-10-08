Помогал уклонистам оформлять фиктивные группы инвалидности: в Киевской области будут судить чиновника МСЭК. Фото

В Киевской области будут судить должностное лицо Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). По информации следствия, он способствовал уклонистам в получении фиктивных групп инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что 59-летний глава межрайонной МСЭК причастен к организации схемы уклонения от призыва на военную службу. Злоумышленник способствовал в получении уклоняющимися групп инвалидности без объективных на это оснований и вносил в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям. В результате мужчины призывного возраста имели основание для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу", – рассказали в пресс-службе.

У злоумышленника провели обыски по месту жительства и в автомобиле, где нашли и изъяли более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов. В сентябре чиновнику сообщили о подозрении.

Следствие по фактам служебного подлога и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух адвокатов, которые, по информации следствия, организовали для уклоняющихся фиктивное трудоустройство в госпредприятии, чтобы получить отсрочку. Стоимость "услуг" составляла 11 тысяч долларов США.

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