За $10 тыс. обещал переправить знакомых в Молдову: на границе задержали киевлянина с "клиентами". Фото

На границе с Молдовой правоохранители задержали киевлянина, который пытался нелегально вывезти за пределы Украины двух военнообязанных мужчин. За свои услуги он получил по 10 тысяч долларов США с человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители разоблачили киевлянина, который оказывал услуги мужчинам призывного возраста по незаконному вывозу их за границу Украины. Было установлено, что 46-летний мужчина предложил двум знакомым, желающим избежать мобилизации, вывезти их на своем легковом автомобиле за границу, минуя пункты пропуска на территории Одесской области. Такая услуга стоила каждому "клиенту" по 10 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские совместно с пограничниками и работниками СБУ задержали нелегального "перевозчика" на границе с Молдовой. Организатору незаконного пересечения границы сообщили о подозрении, а пассажирам его автомобиля грозит административная ответственность.

Напомним, украинские пограничники задержали дежурного мужчину, пытавшегося незаконно покинуть территорию страны. Для своего путешествия он использовал подводный скутер вместо традиционной лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили схему, которая помогала уклониться от мобилизации военнообязанных. Для этого мужчинам предлагали приобрести статус многодетного отца за 3500 долларов.

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