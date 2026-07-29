Изнасилование хористки, шантаж и изготовление детской порнографии: в Харькове задержали попа УПЦ (МП). Фото

В Харькове разоблачили рясофорного монаха Харьковской епархии УПЦ (Московского патриархата), которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней хористки, шантаже, сексуальной эксплуатации, развращении малолетней и преступлениях, связанных с детской порнографией. Мужчина предстанет перед судом.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, весной 2025 года мужчина познакомился в монастырской пекарне с 14-летней девушкой, которая пела в церковном хоре. Злоумышленник воспользовался ее уязвимым положением и изнасиловал несовершеннолетнюю.

После этого обвиняемый шантажировал девушку, угрожая разгласить информацию представителям епархии. Он также принуждал ее к дальнейшим действиям сексуального характера.

Более того, во время одного из эпизодов мужчина снял потерпевшую на видео. В его телефоне правоохранители обнаружили материалы порнографического характера с участием детей.

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Следствие установило еще одну потерпевшую. В течение июля-сентября 2025 года монах через Telegram вошел в доверие к 11-летней девочке и отправлял ей сообщения сексуального характера.

В марте 2026 года мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей.

"Руководитель Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт по фактам изнасилования несовершеннолетней, вербовки с целью эксплуатации с применением шантажа, изготовления и хранения детской порнографии, а также развращения малолетней", – говорится в сообщении.

Отметим, что фигурантом дела является рясофорный монах (инок). Это первая, самая низкая ступень православного монашества, на которой человек еще не дает полных монашеских обетов, но уже носит рясу и камилавку (головной убор в Православной церкви).

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове суд взял под стражу без права внесения залога главного инженера одной из строительных компаний, которого подозревают в вербовке несовершеннолетних для создания детской порнографии. Мужчина также хранил и распространял полученные материалы через мессенджеры.

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