За $3,5 тыс. предлагали "стать" многодетным отцом: полицейские Киева разоблачили схему для уклонистов. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили схему, которая помогала призывникам уклониться от мобилизации. Для этого мужчинам предлагали приобрести статус многодетного отца за 3500 долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, организатором схемы была 30-летняя экс-секретарь горрайонного суда Одесской области, которая, используя связи с прошлого места работы, договаривалась о рассмотрении дел по ускоренной процедуре. Кроме того, злоумышленница привлекла к противоправной деятельности 30-летнего жителя Одессщины. В его обязанности входил поиск "клиентов", желающих избежать мобилизации, и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги должны были в суде подтвердить отцовство незнакомых им мужчин", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, стоимость "услуги" составляла 3500 долларов, из которых матери получали 500 долларов. Организатора с сообщником задержали и во время обысков изъяли документы – решения суда, которые злоумышленники направили "многодетному" отцу по почте, "черновые" записи, мобильные телефоны, деньги, банковские карты и компьютерную технику.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным и 26-летней женщине, подтвердившей в суде отцовство "клиента", о подозрении в незаконной переправке граждан через границу Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали дежурного мужчину, пытавшегося незаконно покинуть территорию страны. Для своего путешествия он использовал подводный скутер вместо традиционной лодки.

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