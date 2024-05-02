Выделил в пользование государственную землю с убытком на 13 млн грн: в Киевской области сообщили о подозрении должностному лицу

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении чиновнику, причинившему более 13 млн грн ущерба. Он, в обход установленной законодательством, государственной земли в пользование аграриям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, в обход установленной законодательством процедуры должностное лицо предоставило лицам в пользование земельные участки государственного предприятия. Более чем на 1300 га земли проводились сельскохозяйственные работы по посеву и сбору урожая зерновых культур. Такие действия причинили государству более 13 млн грн ущерба", – уточнили в пресс-службе.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры директору государственного предприятия поставлено в известность о подозрении в служебной халатности.

Напомним, в Киеве частное предприятие пытается завладеть коммунальной землей стоимостью более 20 миллионов гривен. Для этого был построен голубятня, чтобы в дальнейшем получить участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили чиновников сельсовета в Киевской области, которые, по информации следствия, незаконно отдали в частную собственность гектар лесопарка. Стоимость этого участка составляет 10 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!