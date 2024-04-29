В Киеве предприятие с помощью голубятни пытается получить землю стоимостью более 20 млн грн. Подробности дела

В Киеве частное предприятие пытается завладеть коммунальной землей стоимостью более 20 миллионов гривен. Для этого была построена голубятня, чтобы в дальнейшем получить участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Дело рассматривает Хозяйственный суд столицы.

Установлено, что частное общество незаконно зарегистрировало за собой право собственности на голубятню. Пытаясь таким образом, как владелец "недвижимости" площадью 20 кв. м., получить внеконкурентным способом коммунальный земельный участок площадью 5000 кв. м., на которой он находится", – рассказали и в пресс-службе.

Используя факт регистрации права собственности на голубятня, общество инициировало формирование и регистрацию земельного участка в Государственном земельном кадастре. Это один из этапов получения земли. В дальнейшем участок стоимостью более 20 млн. гривен общество планировало использовать для строительства многоэтажки с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Прокуратура подала иск в Хозяйственный суд города Киева подан иск в интересах государства в лице Киевсовета о снесении голубятни, прекращении владения ею и отмене государственной регистрации земельного участка.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили группу злоумышленников, которые, по данным следствия, под видом благотворительного фонда "собирали" деньги для пострадавших от войны детей. В общей сложности мошенники присвоили почти 5 миллионов гривен.

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