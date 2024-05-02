Отдали в частную собственность гектар лесопарка стоимостью 10 млн грн: разоблачены чиновники сельсовета на Киевщине. Фото

Правоохранители разоблачили чиновников сельсовета в Киевской области, которые, по информации следствия, незаконно отдали в частную собственность гектар лесопарка. Стоимость этого участка составляет 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

"Достоверно зная, что эти земли принадлежат лесному фонду, бывший глава сельсовета включил в повестку дня сессий вопрос о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства и их утверждении, обеспечил принятие соответствующих решений и утвердил их. В результате ценные земли были отведены подконтрольным лицам", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили причастных к организованной группе, среди которых бывший председатель сельсовета, землеустроитель, председатель земельной комиссии и инженер-землеустроитель.

В ходе обысков по местам их проживания и работы полицейские обнаружили незаконно оформленные документы по выделению и перепродаже лесного фонда Киевщины. Кроме того, были найдены переписки в мобильных телефонах и другие доказательства совершения преступления. На незаконно выделенные земельные участки из лесного фонда был наложен арест.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении за злоупотребление служебным положением в составе организованной группы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве частное предприятие пытается завладеть коммунальной землей стоимостью более 20 миллионов гривен. Для этого был построен голубятня, чтобы в дальнейшем получить участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

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