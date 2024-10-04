Выбито лобовое стекло, а животное погибло: на Киевщине легковушка сбила на смерть лося. Подробности и видео

В Бучанском районе Киевской области легковушка сбилась, которая, по предварительной информации, внезапно выбежала из лесополосы на дорогу. От полученных травм краснокнижное животное погибло.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На дороге между Гавриловкой и Синяком водитель легковушки сбился лося. Животное внезапно выбежало из лесополосы на дорогу. Водитель не смог избежать столкновения, в результате которого оно погибло", – говорится в сообщении.

По словам водителя, который сам вызвал полицейских, на дороге не было знака, предостерегающего возможное появление крупных диких животных. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

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Добавим, что лося 9 ноября 2017 года внесли в Красную книгу страны решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области автомобиль Fiat на пешеходном переходе сбил мужчину. Последний от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Land Rover на переходе сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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