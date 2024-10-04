Под Киевом легковушка на пешеходном переходе сбила насмерть мужчину. Подробности смертельного ДТП

В городе Вишневое в Киевской области автомобиль Fiat на пешеходном переходе сбил мужчину. Последний от полученных травм погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам правоохранителей, на днях, около 20:00, к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц города Вишневое.

"По предварительным данным, 47-летний житель села Святопетровское, находясь за рулем автомобиля Fiat, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть (по пешеходному переходу. – Ред.). В результате наезда 32-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту ДТП, в результате которого погиб пешеход, открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Land Rover на переходе сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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