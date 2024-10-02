В Киеве внедорожник на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину. Подробности ДТП и фото

В Святошинском районе Киева водитель Land Rover на переходе сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам правоохранителей, ДТП произошло во вторник, 1 октября, в 21:30 в Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп.

"Полцейские установили, что 61-летний водитель Land Rover наехал на 48-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате удара пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия. Полицейские проверили водителя внедорожника на состояние опьянения – прибор Драгер показал, что он был трезв", – рассказали в пресс-службе.

Водитель задержан и сообщил ему о подозрении в совершении ДТП, в результате его погиб человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области автомобиль BMW на скорости въехал в электросопротивление, которое, вследствие этого, упало на пешехода. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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