Вторгся в финучреждение, избил работника и забрал деньги из сейфа: в Киеве будут судить грабителя-рецидивиста

В Киеве будут судить мужчину, совершившего дерзкое ограбление финучреждения. Злоумышленник ворвался в помещение, избил сотрудника и забрал все деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"Событие случилось зимой этого года. Тогда в полицию Киева поступило сообщение от 39-летнего сотрудника финучреждения Соломенского района о том, что его избили и ограбили. Правоохранителям удалось в течение суток установить все обстоятельства происшествия и личность злоумышленника", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители местный житель, 2000 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, надев балаклаву ворвался в помещение, нанес несколько ударов сотруднику учреждения и забрал все наличные из сейфа – почти 24 тысячи гривен, после чего скрылся с места происшествия.

Расследование по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на салон красоты. Угрожая ножом, он отобрал у администратора заведения деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, ограбил водителя маршрутки и пытался скрыться. Водители автобусов, ожидавших выезда на маршрут, остановили злоумышленника и передали его оперативникам.

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