Угрожая ножом, ограбил салон красоты: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на салон красоты. Угрожая ножом, он отобрал у администратора заведения деньги.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В апреле этого года обвиняемый ворвался в помещение салона красоты и, угрожая ножом, отобрал у администратора заведения три тысячи гривен. Полицейские оперативно разыскали и задержали 25-летнего нападающего. Им оказался уроженец Херсона, проживающий в Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяли доказательства причастности к преступлению. Деньги, которыми он завладел, он потратил на развлечения. Следствие по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, который, по информации следствия, ограбил сантехника из-за ревности к своей девушке. Во время выяснения отношений с 47-летним коммунальщиком, ревнивец сорвал с плеча потерпевшего сумку с деньгами, карточками и документами, а затем скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к грабежу в городе Переяслав Киевской области. Злоумышленник проник в дом местной жительницы и, угрожая ножом, забрал сумку с деньгами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!