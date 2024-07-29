Задержали с поличным: в Киеве мужчина ограбил водителя маршрутки и пытался скрыться. Подробности и фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, ограбил водителя маршрутки и скрылся. Злоумышленника остановили водители автобусов, которые ожидали выезда на маршрут и передали его оперативникам.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о грабеже. Заявитель сообщил, что возле станции метро "Бориспольская" задержали мужчину, который завладел деньгами водителя маршрутки и пытался скрыться.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения и полицейские установили, что на конечной остановке общественного автотранспорта 24-летний местный житель, воспользовавшись отвлечением водителя, забрал из салона автобуса деньги, полученные за проезд, в сумме 1700 гривен. Мужчина побежал через лес, водители маршруток догнали беглеца и передали правоохранителям", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на салон красоты. Угрожая ножом, он отобрал у администратора заведения деньги.

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