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Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,8 т.
Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении водителю автобуса, который в Киеве на улице Академика Заболотного устроил смертельную аварию. В результате ДТП погиб военный, а еще трое – получили тяжелые травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Водителю автобуса, который вчера спровоцировал смертельное ДТП в Голосеевском районе, сообщено о подозрении. В результате автопроисшествия погиб военнослужащий, еще трое военных, а также виновник ДТП получили тяжелые травмы", – рассказали в пресс-службе.

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото
Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Напомним, смертельное ДТП произошло утром понедельника, 4 ноября, на улице Академика Заболотного. Водитель автобуса Mercedes на скорости протаранил автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились из-за поломки одного из них. После чего бус продолжил движение и въехал в МАФ на местном рынке. В результате ДТП погиб пассажир первой легковушки.

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото
Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото
Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Подозреваемый был задержан – в полиции отметили, что на момент аварии он был трезв. Расследование ведется по части 2 статьи 286 УКУ. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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