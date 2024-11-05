Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП с военными в Киеве, сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении водителю автобуса, который в Киеве на улице Академика Заболотного устроил смертельную аварию. В результате ДТП погиб военный, а еще трое – получили тяжелые травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Водителю автобуса, который вчера спровоцировал смертельное ДТП в Голосеевском районе, сообщено о подозрении. В результате автопроисшествия погиб военнослужащий, еще трое военных, а также виновник ДТП получили тяжелые травмы", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, смертельное ДТП произошло утром понедельника, 4 ноября, на улице Академика Заболотного. Водитель автобуса Mercedes на скорости протаранил автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились из-за поломки одного из них. После чего бус продолжил движение и въехал в МАФ на местном рынке. В результате ДТП погиб пассажир первой легковушки.

Подозреваемый был задержан – в полиции отметили, что на момент аварии он был трезв. Расследование ведется по части 2 статьи 286 УКУ. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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