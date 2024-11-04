В Киеве во время комендантского часа пьяный водитель Audi протаранил авто военного: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева водитель Audi, по информации следствия находившийся за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

"Авария с участием двух автомобилей произошла в Святошинском районе ночью на 3 ноября, во время комендантского часа, за который до сих пор законодательством не предусмотрена ответственность. Правоохранители установили, что водитель Audi, будучи под хмельком, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который был припаркован в правой полосе и наехал на пешехода, стоявшего у автомобиля Mitsubishi", – рассказали правоохранители.

В результате ДТП 39-летний мужчина, военнослужащий, который был возле авто, и 36-летняя пассажирка Audi с многочисленными телесными травмами были доставлены в медучреждения.

Также было установлено, что 33-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – у него было обнаружено 2,4 промилле алкоголя в крови. По факту происшествия с пострадавшими открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 4 ноября, произошла авария с участием автобуса и нескольких легковушек. В результате столкновения общественный транспорт выехал на пешеходную часть дороги, где въехал в МАФ на базаре. Предварительно есть пострадавшие и погибший.

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