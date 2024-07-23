Во время конфликта чуть не убил незнакомца: в Киевской области задержали мужчину. Подробности дела

В Броварах Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом незнакомца. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Предварительно правоохранители установили, что подозреваемый и потерпевший находились в одном из заведений города в разных компаниях. Злоумышленник, будучи под хмельком, заметил незнакомца и начал нецензурно высказываться к нему. Выйдя из помещения, конфликт между мужчинами продолжался и впоследствии задержанный достал из кармана нож и нанес 36-летнему оппоненту ножевое ранение в область туловища", – рассказали в пресс-службе.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, а 41-летнего злоумышленника задержали рядом с местом совершения преступления. По факту нанесения тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в селе Пустоваровка Киевской области мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом в живот. Это произошло из-за того, что якобы потерпевший оскорбил жену нападающего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве иностранец во время внезапного конфликта ударил мужчину ножом в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!