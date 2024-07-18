На Печерске во время конфликта ударил знакомого ножом в голову: полицейские Киева подозревают иностранца

В Киеве иностранец во время внезапного конфликта ударил мужчину ножом в голову. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, от прохожих они получили сообщение о том, что в Печерском районе на тротуаре лежит мужчина без сознания с открытой раной в голове. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, госпитализировали 40-летнего пострадавшего в местную больницу, где он в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

"В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники Печерского управления полиции совместно с работниками управления уголовного розыска и с помощью аналитиков уголовного анализа установили причастное совершение преступления – им оказался 57-летний иностранец. Последний во время внезапного конфликта с потерпевшим ударил мужчину ножом в голову, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские обнаружили и задержали злоумышленника – ему сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Пустоваровка Киевской области мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом в живот. Это произошло из-за того, что якобы потерпевший оскорбил жену нападающего.

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