Ударил оппонента ножом в живот из-за обиды жены: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В селе Пустоваровка Киевской области мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом в живот. Это произошло из-за того, что якобы потерпевший оскорбил жену нападающего.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Событие случилось в местном общежитии в коридоре. Полицейские выяснили, что накануне потерпевший словесно обидел жену 44-летнего злоумышленника. На следующий день обиженный мужчина пошел к 58-летнему оппоненту и во время конфликта ударил его ножом в живот", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение и прооперировали. Нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения. Су избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновными супругов, которые заживо сожгли племянника. Трагедия произошла в июне 2023 года в Обуховском районе.

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