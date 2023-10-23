Появились подробности о мужчине, который сбил насмерть военного на блокпоста Киева: занимался защитой по делам о пьяном вождении

Адвокатом, который насмерть сбил военного на блокпоста в Киеве 22 октября, оказался Виталий Туровский. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

"За рулем автомобиля, сбившего военного на въезде в Киев, был адвокат Виталий Туровский. Вчера, 22 октября, ему сообщили о подозрении", – рассказал наш собеседник.

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Стоит добавить, что на сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, отмечается – его специализация админнарушения, особенно связанных с управлением авто в состоянии опьянения.

"Одним из любимых и успешных направлений профессиональной деятельности является осуществление защиты по делам об административных правонарушениях, особенно связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – знаменитая ст.130 КУоАП, благодаря чему большое количество профессиональных водителей не превратились в профессиональных пешеходов", – говорится в сообщении.

Напомним, в Деснянском районе Киева на въезде в город автомобиль сбил насмерть военнослужащего. Предварительно водитель легковушки в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и резко затормозил. Далее он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на военного, 1976 года рождения, которой нес службу на блокпоста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen на большой скорости сбил военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один из нацгвардейцев погиб на месте, другой госпитализирован.

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