Под Киевом столкнулись две легковушки: авто вылетели в кювет, есть пострадавший. Фото и подробности

Недалеко от столицы, между селами Русанов и Победа Киевской области, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, а одна из них еще и перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Авария произошла между селами Русанов-Победа. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen во время обгона, не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с легковушкой Kia, под управлением 47-летнего мужчины. В дальнейшем после удара автомобиля вылетели в кювет", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель Kia получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту аварии с потерпевшим открыто уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 286 УКУ – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве будут судить водителя Hyundai, который на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости протаранил дерево. По словам водителя легковушки, ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем.

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