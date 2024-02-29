Вел себя агрессивно и дерзко: в Киеве задержали парня, который пытался украсть благотворительную помощь для ВСУ. Фото

В Киеве на Крещатике сотрудники Муниципальной охраны обнаружили мужчину, пытавшегося открыть ящик для благотворительного сбора денег на ВСУ. Событие произошло возле здания КГГА.

Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Нарушителя передали правоохранителям.

"Во время автопатрулирования в вечернее время по улице Крещатик, муниципалы у здания КГГА заметили неизвестного мужчину, который пытался открыть ящик для благотворительного сбора денег на Третью Отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Задержанным оказался 21-летний гражданин, отказавшийся объяснять свои действия, вел себя агрессивно и дерзко. Сотрудники КО "Муниципальная Охрана" вызвали сотрудников полиции Шевченковского района для документирования противоправной деятельности", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева, на мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимую уроженку Закарпатья, которую подозревают в причастности к серии карманных краж. Ее задержали с поличным на железнодорожном вокзале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве парень и девушка обокрали один из городских ресторанов. Они забрали деньги из ящика для сбора на Вооруженные силы Украины и скрылись.

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