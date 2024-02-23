В ресторане Киева пара украла деньги из ящика для сбора на ВСУ: преступников ищут. Видео

В Киеве парень и девушка обокрали один из городских ресторанов. Они забрали деньги из ящика для сбора на Вооруженные силы Украины и скрылись.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

"В одном из заведений Киева произошло циничное воровство. Из ящика сбора для ВСУ были украдены средства", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что пара сначала общается с женщиной, которая показывает им зал и уходить дальше. Увидев, что за ними никто не наблюдает, парень открывает ящик и забирает оттуда деньги, которые собирали для украинских воинов. Его спутница никак не отреагировала на такой поступок – походив по залу заведения, они сразу же ушли.

Как сообщили нам в пресс-службе полиции Киева, правоохранители уже устанавливают личности злоумышленников и ищут их. По этому факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 185 УКУ – кража, совершенная в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимую уроженку Закарпатья, подозреваемую в причастности к серии карманных краж. Ее задержали с поличным на железнодорожном вокзале.

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