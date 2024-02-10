В Киеве на вокзале с поличным задержали серийную воровку-рецидивистку. Фото и подробности

В Киеве правоохранители разоблачили ранее судимую уроженку Закарпатья, подозреваемую в причастности к серии карманных краж. Ее задержали с поличным на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сотрудники уголовного розыска столичного главка полиции, находясь на территории железнодорожного вокзала, разоблачили 41-летнюю женщину в совершении кражи. Находясь на эскалаторе, злоумышленница похитила из сумки переселенки из Донбасса кошелек, в котором находилось более 18 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали нарушительницу и изъяли похищенные деньги – злоумышленницей оказалась неоднократно судимая уроженка Закарпатья, недавно приехавшая в Киев. Было установлено, что недавно обворовала пассажирку метро и прохожую в Соломенском районе. По этому факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, который ограбил малолетнего ребенка и скрылся. Чтобы найти злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько часов.

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