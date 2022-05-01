В Вишневом задержали мародера: момент кражи попал на видео

В Вишневом Киевской области правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. Злоумышленник воспользовался отсутствием людей и обокрал местный салон красоты.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Полиция Бучанщины разоблачила мародера, обокравшего салон красоты в Вишневом. Злоумышленником оказался 41-летний местный житель, воспользовавшийся отсутствием администратора заведения и похитивший средства", – рассказали в полиции.

На опубликованном полицией видео можно увидеть, что мужчина зашел в помещение салона красоты и увидев, что рядом никого нет, зашел за стойку и украл деньги.

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По факту кражи, совершенной в период военного положения (мародерство), открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Броварах Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Мужчина украл в местном общежитии телевизор, но был задержал потерпевшими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области вооруженные местные жители задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. Злоумышленник пытался скрыться с украденными из квартиры вещами.