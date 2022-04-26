Под Киевом вооруженные жители многоэтажки на горячем задержали мародера. Видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области вооруженные местные жители задержали мужчину, который может быть причастен к мародерству. Злоумышленник пытался скрыться с украденными из квартиры вещами.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Злоумышленником оказался 39-летний житель Киева, который проник в квартиру и украл личные вещи ее жителей. По факту мародерства открыто уголовное производство. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщили в социальных сетях, злоумышленника задержали вооруженные местные жители.

На опубликованном видео можно увидеть, что мужчина спрыгивает с одноэтажной пристройки возле дома и пытается убежать. Почти сразу же за ним бросаются в погоню несколько местных жителей, в том числе вооруженных.

Злоумышленник пробежал несколько десятков метров и остановился, после чего его задержали и передали полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Мужчина украл в местном общежитии телевизор, но был задержал потерпевшими.