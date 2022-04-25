На Киевщине на "горячем" поймали мародера. Видео

В Броварах Киевской области задержали местного жителя, который может быть причастен к мародерству. Мужчина украл в местном общежитии телевизор, но был задержал потерпевшими.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что 36-летний житель Броваров залез в одну из комнат местного общежития, забрал плазму и телефон. Краденый телевизор мужчина понес знакомому, но по дороге встретил владельцев похищенной техники. Узнав свое имущество, граждане сразу позвонили в полицию", – рассказали в полиции.

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По факту мародерства открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обысков у них обнаружили украденную технику, садовый инвентарь и стройматериалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забучье Киевской области российские оккупанты открыто грабили имущество местных жителей. Им активно помогали местные мародеры, которые сотрудничали с врагом.