В Украине осудили 9 военных-преступников РФ: угрожали убийством и пытали мирного жителя в Киевской области

В Украине правоохранители доказали причастность 9 военных страны-террориста РФ к совершению военных преступлений – их осудили. Во время временной оккупации части территории Киевской области злоумышленники угрожали убийством и пытали мирного жителя.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Суд назначил оккупантам разные сроки лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В марте 2022 года оккупанты удерживали жителя Бучанского района в заложниках. Мужчину пытали, завязывали руки пластиковыми хомутами, глаза заклеивали скотчем. Следователи полиции Киевщины установили, что это были 9 военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил России в составе 35 общевойсковой армии", – рассказал Небытов.

Генерал полиции уточнил, что суд приговорил одного злоумышленника к 12 годам лишения свободы, четырем к 11 годам и 6 месяцам и другим к 11 годам лишения свободы. Сейчас все они находятся в розыске.

Напомним, назначенная оккупантами "вицемер" Чистякова (Тореза) Ольга Дедух, занимавшаяся депортацией украинцев в Сибирь, получила приговор – 15 лет тюрьмы. Пока коллаборантка прячется на оккупированной части Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский предатель-коллаборант получил тюремный срок за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую застенку в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

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