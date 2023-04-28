В Украине вынесли приговор 'вице-мэру Тореза', которая занималась депортацией украинцев в Сибирь. Фото

Назначенная оккупантами "вице-мэр" Чистяково (Тореза) Ольга Дедух, которая занималась депортацией украинцев в Сибирь, получила приговор – 15 лет тюрьмы. Сейчас коллаборантка скрывается на оккупированной части Украины.

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Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Как отмечается, следователи СБУ собрали доказательную базу на так называемого "заместителя главы администрации города Торез".

В оккупационных органах она занималась депортацией украинцев из захваченных регионов Донецкой области на территорию РФ.

Для этого она организовала в Торезе "перевалочную базу" для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы РФ, в частности, в Сибирь и на Дальний Восток.

Известно, что Ольга Дедух еще в 2016 году присоединилась к рядам террористической "ДНР". Тогда оккупанты дали ей должность "управляющей делами" оккупационной администрации Енакиево.

Там она организовывала антиукраинские митинги, помогала расквартировать и снабжать террористов.

Впоследствии ее "повысили" до "вице- мэра Тореза" и поручили отвечать за "социальный блок".

Суд признал Дедух виновной в госизмене в условиях военного положения ( ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса) и участии в террористической группе/организации (ч. 1 ст. 258-3).

Сейчас коллаборантка скрывается от правосудия на оккупированных территориях. Правоохранители продолжают комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Имя фигурантки в СБУ не назвали, однако опубликовали фото Дедух.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила главу суда Полтавы, которая сотрудничала с ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя. Лариса Богомолова на сотрудничество с врагом вышла сама, когда работала судьей в оккупированном Бердянске.

– Служба безопасности задержала предателя, который "сливал" врагу данные о позициях ВСУ в освобожденном Лимане и координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

– СБУ сообщила о подозрении предателю, бывшему советнику террориста Гиркина. Игорь Дусь часто выступал на росТВ, отрицая существование украинской государственности.