В Украине орудуют банды отравителей: где грозит опасность и как уберечься

В разных регионах Украины преступники используют сильнодействующие препараты, чтобы "обезоружить" свою жертву, а затем ограбить. Эти лекарства могут не только вызвать потерю сознания, но и привести к смерти.

О том, кому грозит опасность и как действуют преступники, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Только в октябре киевские правоохранители задержали две банды грабителей, которые травили киевлян и гостей столицы. Одна из этих групп "работала" на территории центрального железнодорожного вокзала и автовокзала.

Организатор – 38-летний ранее судимый киевлянин. Еще двое членов группы – сотрудник кафе и женщина, которая служила приманкой. Преступники предлагали пострадавшим выпить алкоголь и добавляли в него сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания.

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"Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, преступники отбирали у них деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи", – рассказали в Киевской городской прокуратуре. Уже собраны доказательства по четырем разбойным нападениям, одна жертва скончалась.

Вторая банда, которую задержали киевские полицейские, состояла из пяти человек. По данным следствия, преступники знакомились со своими жертвами в развлекательных заведениях и на улицах столицы.

"А дальше все стандартно: жертвам предлагали выпить и подсыпали в алкоголь препараты. Люди теряли сознание (один человек скончался), а члены банды отбирали у них ценные вещи и скрывались", – рассказали в полиции.

Вооруженных преступников, трех украинцев и двух граждан Армении (которые находятся в нашей стране незаконно), 11 октября задержал спецназ "КОРД".

В эту банду также входила привлекательная женщина, которая облегчала знакомство с потенциальными жертвами. По информации источников OBOZREVATEL, это ранее судимая жительница Киева.

"Банда попалась после последнего разбоя. В Оболонском районе, на улице Приорской, они подмешали препарат в напиток 32-летнего киевлянина. Тот потерял сознание, его ограбили. Мужчину впоследствии пришлось госпитализировать", – уточнил наш собеседник.

Как рассказала OBOZREVATEL заведующая токсикологическим отделением Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Алла Богомол, в столице преступники чаще всего используют один лекарственный препарат.

Это дешевый нейролептик, который быстро "вырубает" человека и очень опасен для жизни и здоровья. Если препарат подмешивают в алкоголь, у человека начинаются сильные галлюцинации, он теряет сознание и др.

Самостоятельно справиться с последствиями такого отравления не получится. "Пострадавшего нужно сразу доставить в больницу, где будет проведено соответствующее лечение. Нужно и прокапать", – рассказала врач-токсиколог.

Еще полгода назад жертвы таких отравителей, говорит завотделением, поступали в БСМП чуть ли не через день, сейчас – реже. "Судя по всему, это результат работы полиции", – считает Богомол.

Подобные преступления происходят в разных областях Украины. Чаще всего – в крупных городах. Причем бывает, что действуют и чисто женские преступные группы.

Так, в Одессе визит в кафе обернулся для местной жительницы комой и потерей ценных вещей, а также крупной суммы.

За соседним столиком компания из трех женщин отмечала "помолвку". Они предложили девушке пересесть к ним, угостили рюмкой коньяка. После этого девушка попрощалась, а на выходе из кафе ей резко стало плохо.

Ее сразу же подхватили три женщины, которые, как оказалось, сразу пошли за ней. После этого девушку усадили в машину, отвезли в парк, где и ограбили: забрали все золотые украшения, деньги и банковские карточки. Жертва преступниц очнулась утром уже в реанимации – она перенесла кому.

Одну из грабительниц уже приговорили к 12 годам лишение свободы с конфискацией имущества.

По словам собеседников OBOZREVATEL в полиции, в первую очередь жертвами "клофелинщиков" становятся доверчивые люди.

"Познакомиться на улице и сразу же согласиться выпить кофе или алкоголь – в наше время просто безрассудно. Вы даже не заметите, как вам подсыпят препарат. Не берите ничего из чужих рук, не давайте подержать свой стаканчик с чаем, кофе и тому подобным", – говорит оперативник.

Даже если вам купят в киоске или магазине запечатанный сок или бутылочку напитка, незаметно вколоть в него опасный раствор преступнику не составит труда. Реже всего, по словам полицейских, психотропы добавляют в воду, так как есть риск почувствовать их вкус.

Еще один сотрудник уголовного розыска рассказал, что преступники чаще всего выбирают жертву "навеселе" – потому что когда человек уже выпил, его бдительность притупляется, тянет на подвиги.

Зачастую в состоянии алкогольного опьянения человек соглашается на то, чего трезвым бы не сделал. Например, сесть с чужими людьми в машину, отправиться к ним домой и так далее. Потому важно запомнить главное правило: если выпил, сразу домой – никакого кофе на улице. Тем более если с собой есть крупная сумма.