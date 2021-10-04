В Киеве задержали клофелинщиков, которые грабили людей на вокзалах. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые могут быть причастны к грабежам на вокзалах столицы. Злоумышленники подсыпали жертвам в алкоголь сильнодействующий медпрепарат.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что ранее судимый 38-летний киевлянин организовал группу, которая действовала на территории автовокзала "Киев" и центрального железнодорожного вокзала. В нее входили работник кафе и женщина, которая отвлекала потерпевших.

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"Злоумышленники предлагали пострадавшим выпить алкоголь, после чего незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, преступники отбирали у них деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи", – рассказали в прокуратуре.

На данный момент собраны доказательства по четырем разбойным нападениям, в том числе касательно одного со смертельным исходом. Двум злоумышленникам сообщили о подозрении в разбое и умышленном убийстве, совершенном из корыстных мотивов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева преступники, подсыпав мужчине в алкоголь сильнодействующий медпрепарат, забрали у него деньги и телефон. Злоумышленников задержали.