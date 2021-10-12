В Киеве задержали банду 'клофелинщиков', на счету которых ограбления и смерть человека. Фото и видео

В Киеве задержали преступную группировку так называемых "клофелинщиков". Они подсыпали сильнодействующие препараты своим жертвами и грабили их. Правоохранители отмечают, что один из пострадавших скончался.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Нацполиция. Всего в банду входило пять человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, злоумышленники знакомились со своими жертвами в развлекательных заведениях и на улицах. Им предлагали выпить и подсыпали в алкоголь препараты. В итоге люди теряли сознание, а члены банды отбирали у них ценные вещи и скрывались.

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Правоохранители отметили, что такие действия фигурантов привели в том числе и к смерти одного из пострадавших.

Всего спецназ полиции задержал пятерых человек – четырех мужчин 1981, 1986, 1987 и 1997 годов рождения, а также женщину 1980 года рождения.

Были проведены обыски по месту проживания задержанных. Во время следственных действий были обнаружены блистеры с сильнодействующими препаратами и, предварительно, боевую гранату.

Открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что это не первое такое задержание за последние несколько дней. Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 4 октября схватили двух местных жителей, которые могут быть причастны к грабежам на вокзалах столицы. Злоумышленники подсыпали жертвам в алкоголь сильнодействующий медпрепарат. Они искали своих жертв на вокзалах.