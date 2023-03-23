В Украине будут судить прислужника монастыря УПЦ МП: оправдывал российскую агрессию и ждал оккупацию столицы

В Киевской области будут судить прислужника одного из монастырей УПЦ МП, оправдывавшего вооруженную агрессию РФ. Кроме того, он ожидал захвата оккупантами столицы и других регионов Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевщины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на 3 года.

"Расследованием установлено, что прислужник монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества. Он оправдывал преступные действия армии РФ на территории Украины и ожидал захвата оккупантами столицы и других регионов страны", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины завершено, а обвинительный акт в отношении поклонника "русского мира" направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, суд признал виновным в государственной измене бывшего проректора одного из высших медицинских учебных заведений Киева. Злоумышленник проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины, надеясь получить от оккупантов должность "замминистра" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить местного жителя, распространявшего российскую пропаганду в запрещенной соцсети. Он распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины.

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