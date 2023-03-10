В Киеве будут судить мужчину, пропагандировавшего "русский мир" в соцсети

В Киеве будут судить местного жителя, распространявшего российскую пропаганду в запрещенной соцсети. Он постил материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленник может провести за решеткой до 12 лет.

"Следствием установлено, что житель столицы, используя запрещенную в Украине социальную сеть "Вконтакте", распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник уже является обвиняемым в другом уголовном производстве. Его подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие по факту оправдания действий страны-оккупанта против Украины завершено, а обвинительные материалы переданы в суд. В случае если его вину доведут, по этому факту, мужчине грозит наказание сроком до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Злоумышленник в соцсетях одобрял вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию территорий Украины.

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