В Киеве приговорили агента ФСБ к 15 годам: экс-проректор сотрудничал с врагом за должность ''замминистра'' в Крыму. Фото

Суд признал виновным в государственной измене бывшего проректора одного из высших медицинских учебных заведений Киева. Злоумышленник проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины, надеясь получить от оккупантов должность "замминистра" в Крыму.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. В ближайшие 15 лет российский агент проведет за решеткой.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, который проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны. Злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева", – рассказали в СБУ.

После увольнения в 2020 году злоумышленник переехал в временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину он вернулся в Киев для выполнения вражеских задач.

Предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области. Кроме того, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат вражеской спецслужбы.

"Для поиска "нужных связей" он привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации. В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова", – уточнили в СБУ.

Действия злоумышленника были задокументированы – его задержали в мае 2022 года при попытке передачи агентурной информации врагу. Суд признал преступника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить местного жителя, распространявшего российскую пропаганду в запрещенной соцсети. Он распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины.

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