В Украине будут судить еще одного оккупанта, мародерствовавшего на Киевщине. Фото

В Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военный страны-террориста, убегая от украинских защитников, ограбил дом жителя Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Обуховичи Вышгородского района подозреваемый проник в один из частных домов. Совместно с сослуживцами он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации. Убегая из Киевщины, оккупант похитил из дома военнослужащих. бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ завершено. Обвинительные материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве будут судить местного жителя, распространявшего российскую пропаганду в запрещенной соцсети. Он распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную злость страны-террориста РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд признал виновным в государственной измене бывшего проректора одного из высших медицинских учебных заведений Киева. Злоумышленник проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины, надеясь получить от оккупантов должность "замминистра" в Крыму.

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