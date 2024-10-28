В центре Киева пьяный водитель BMW устроил ДТП с пострадавшим. Подробности и фото

В Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием Nissan и BMW, в результате которой пострадал пассажир одной из легковушек. Как оказалось, водитель последнего авто, по информации следствия виновник ДТП, сел за пьяный руль.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Событие произошло субботним вечером (26 октября. – Ред.) на проезжей части бульвара Леси Украинки. 22-летний водитель BMW на полной скорости въехал на автомобиль Nissan, который стоял в попутном направлении в дозволенном месте и ждал разворота. В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний пассажир автомобиля Nissan получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Водитель BMW задержан и сообщил ему о подозрении в совершении преступления (часть 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил масштабное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Злоумышленник во время комендантского часа протаранил мопед, на котором ехали мужчина и женщина – последняя погибла на месте происшествия.

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