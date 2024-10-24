Во время комендантского часа пьяным устроил смертельное ДТП: в Киеве будут судить водителя элитного авто. Фото

В Киеве будут судить водителя Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Злоумышленник во время комендантского часа протаранил на мопед, на котором ехали мужчина и женщина – последняя погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

"В июле текущего года, водитель автомобиля Maserati, 1989 года рождения, двигаясь по проезжей части улицы Борщаговской, в комендантский час наехал на мопед Zelectra. В результате столкновения транспортных средств, 48-летняя пассажирка мопеда получила несовместимые с жизнью травмы, а 28-летний водитель двухколесного транспорта был госпитализирован в больницу с травмами", – рассказали в полиции.

Следователи проверили водителя автомобиля на состояние опьянения – прибор Драгер показал 1,66 промилле алкоголя в крови. Следствие по факту смертельного ДТП завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил масштабное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии пострадали три человека.

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