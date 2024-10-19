Пьяным устроил масштабное ДТП с потерпевшими на Оболони: в Киеве суд вынес приговор виновному. Фото

Суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил масштабное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии пострадали три человека.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Прибор Драгер обнаружил в крови виновника происшествия 1,78 промилле алкоголя

"46-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Ford и Kia. В результате аварии пострадали три человека – двое водителей и пассажир, которые получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

Приговором Печерского районного суда в Киеве мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

Напомним, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к смертельному ДТП. Злоумышленник на пешеходном переходе сбил 73-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева Opel на скорости въехал в грузовик. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя легковушки из изуродованной машины, на место вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!