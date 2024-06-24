В центре Киева пьяный парень пытался устроить драку с посетителями кафе: хулигана успокоила полиция. Видео

В центре Киева на улице Крещатик мужчина начал приставать к посетителям кафе и пытался устроить драку. Хулигана оперативно успокоили правоохранители и доставили в райотдел

Видео дня

Нарушителю грозит административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"24-летний местный житель, вчера вечером (23 июня. – Ред.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к другим посетителям кафе и провоцировал конфликт. Правоохранители прекратили противоправные действия правонарушителя и доставили его в Печерское управление полиции", – рассказали в пресс-службе.

На нарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства (статья 173 КУоАП). Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Напомним, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали пьяного мужчину, который повредил шесть машин, одна из которых принадлежит военному. Свои действия нарушитель объяснить не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который в Подольском районе во время задержания сопротивлялся полицейским и повредил их служебный автомобиль. Кроме того, злоумышленник ударил одного из правоохранителей в лицо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!