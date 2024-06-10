Возле гостиницы повредил служебный автомобиль и ударил полицейского: в Киеве задержали злоумышленника. Фото и видео

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который в Подольском районе во время задержания сопротивлялся полицейским и повредил их служебный автомобиль. Кроме того, злоумышленник ударил одного из правоохранителей в лицо.

Об этом проинформировали в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Событие произошло на днях во время комендантского часа. По словам правоохранителей, они прибыли по вызову в гостиницу в Подольском районе по вызову администрации заведения.

"Как выяснилось, 40-летний местный житель, будучи постоянным клиентом, приехал с намерением заселиться, однако ему в этом отказали, потому что последний уже неоднократно нарушал правила, ссорился с гражданами и вел себя неадекватно. Услышав отказ, мужчина начал ругаться на улице и вести себя агрессивно, а когда по вызову приехали сотрудники полиции – повредил капот служебного автомобиля и устроил драку с правоохранителем", – рассказали в полиции.

В столичной прокуратуре отметили, что после того, как злоумышленник слез с машины, он нанес один удар в лицо полицейскому, в результате чего тот упал.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, В Киевской области полицейский получил ранения при отработке вызова о домашнем насилии. 38-летний нарушитель ударил стража ножом и угрожал очевидцам, поэтому оперативник применил огнестрельное оружие и выстрелил нападающему в ногу.

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