Повредил на Оболони шесть авто и скрылся: в Киеве оперативно задержали хулигана. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали пьяного мужчину, который повредил шесть машин, одна из которых принадлежит военному. Свои действия нарушитель объяснить не смог.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

По словам правоохранителей, утром в среду, 19 июня, они получили сообщение от местного жителя о том, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные у дома автомобили, один из которых принадлежит военным.

"Как выяснилось, к совершению уголовного правонарушения причастен 35-летний киевлянин, проживающий неподалеку. Мужчина, находясь под хмельком, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двоих. Мотив своего поступка нарушитель объяснить не смог", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Мужчине готовится сообщение о подозрении – ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева мужчина повредил несколько автомобилей, а затем скрылся. Злоумышленника оперативно задержали неподалеку от места происшествия.

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