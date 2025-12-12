Не могла свободно выходить из квартиры: в Николаеве 19-летняя девушка совершила самоубийство, задержан владелец жилья

В Николаеве произошла трагедия: 19-летняя девушка совершила самоубийство, находясь в квартире, из которой не могла свободно выйти. Полиция установила, что ее смерть могла быть вызвана систематическими противоправными действиями в отношении нее и фактическим лишением свободы.

Сейчас владелец квартиры задержан, ему сообщили о подозрении в преступлении, повлекшем тяжкие последствия. Об этом заявили в пресс-службе ГУ Нацполиции Николаевской области.

Что известно о трагедии

10 декабря в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что с девятого этажа многоэтажки на улице Океановской в Николаеве выпала девушка. Пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями, однако в медучреждении скончалась.

Правоохранители установили, что потерпевшая некоторое время жила в квартире 24-летнего владельца вместе с ним и еще четырьмя знакомыми в возрасте от 14 до 24 лет – тремя парнями и девушкой. Предварительно выяснено, что в отношении 19-летней девушки совершали противоправные действия. Более того, она не могла свободно покинуть квартиру из-за механической блокировки дверей. На момент трагедии потерпевшая находилась одна в квартире уже несколько часов.

Полиция задержала 24-летнего владельца жилья в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы человека, повлекшее тяжкие последствия. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. В отношении других жителей квартиры продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям каждого. Досудебное расследование продолжается.

