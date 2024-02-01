В течение дня совершил серию разбойных нападений на кредитные учреждения Киева: полицейские задержали злоумышленника. Фото

В Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от работников фирмы по выдаче кредитов о том, что в помещение вошел мужчина и угрожая ножом требовал деньги. Работница заведения нажала кнопку вызова охраны, а злоумышленник, заметив это, скрылся.

"В то время, когда правоохранители документировали преступление, в дежурную часть поступил еще один вызов о совершении аналогичного уголовного правонарушения по другому адресу. В ходе проведения первоочередных следственных розыскных действий правоохранители установили, что к обоим разбойным нападениям причастен один и тот же человек, им оказался киевлянин, 1989 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили маршрут движения и в течение нескольких часов задержали нападающего на территории Киевской области, где он скрывался. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Боярке Киевской области мужчина на глазах продавщице разбил витрину ювелирного магазина и украл ювелирные изделия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева двое мужчин напали на прохожего и избили его. После этого злоумышленники ограбили потерпевшего и скрылись.

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