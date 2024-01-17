В Киевской области мужчина на глазах продавщицы разбил витрину магазина и забрал ювелирные изделия. Фото

В Боярке Киевской области мужчина на глазах продавщицы разбил витрину ювелирного магазина и украл ювелирные изделия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"На днях в полицию обратилась продавщица местного магазина. Она сообщила о том, что неизвестный мужчина рукой разбил витрину и открыто завладел ювелирными изделиями, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно обнаружили и задержали злоумышленника – им оказался 19-летний местный житель. Во время обыска у него были обнаружены вещественные доказательства – сейчас он находится в СИЗО. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к грабежу. В Глевасе Киевской области житель Белоцерковщины пригласил женщину на свидание, связал руки, забрал сумку и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении рецидивисту-гражданину РФ, совершившему разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у фармацевта почти 10 тысяч гривен и скрылся.

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