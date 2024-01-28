В Киеве рецидивист и его знакомый избили и ограбили прохожего. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева двое мужчин напали на прохожего и избили его. После чего злоумышленники ограбили потерпевшего и скрылись.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что его избили двое неизвестных и забрали рюкзак с личными вещами.

Полицейские оперативно установили, что ограбление совершили двое местных жителей 1992 и 1994 годов рождения, один из которых привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

"По месту жительства злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, сим-карту, банковские карты, кошелек, павербанк и зарядные устройства, которые принадлежали потерпевшему", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники задержаны и сообщили им о подозрении в совершении грабежа, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области мужчина на глазах продавщице разбил витрину ювелирного магазина и украл ювелирные изделия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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