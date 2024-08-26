В СНБО рассказали, есть ли угроза разрушения плотины Киевской ГЭС в результате ракетных обстрелов

Угрозов для дамбы Киевской ГЭС, которую пыталась атаковать страна-агрессор РФ, нет. Разрушить ее ракетами невозможно.

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Украинцев призвали не поддаваться панике и доверять официальным источникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Что касается плотины Киевской ГЭС – угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше", – написал Коваленко.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация о якобы повреждении плотины Киевской гидроэлектростанции.

Напомним, страна-агрессор РФ 26 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, повреждены инфраструктурные объекты, ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате очередной террористической атаки России разрушения или пострадавшие не зафиксированы. Силами и средствами противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, в частности, было поражено около полутора десятков ракет.

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