Сбито около полутора десятков ракет и полтора десятка "Шахедов": стало известно о последствиях атаки России на Киев
В Киеве вследствие очередной террористической атаки России разрушений или пострадавших не зафиксировано. Силами и средствами противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, в частности, было поражено около полутора десятков ракет.
Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает телеканал Киев. Жителей города снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.
"По состоянию на 11.20. В Киеве разрушения, жертвы или пострадавшие не зафиксированы – это главное. Благодарим наших сил ПВО за то, что мы сегодня в столице переживаем (российский обстрел. – Ред.) более-менее спокойно", – добавил Бондаренко.
Со своей стороны, в Киевской городской военной администрации уточнили, что по предварительной информации главной целью сложной, комбинированной атаки стали объекты инфраструктуры. В Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами по разным направлениям.
"При атаке этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических ракет, в том числе и аэробалистический "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено около полутора десятков ракет. (Тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные Силы)", – добавили в пресс-службе.
В КГВА подчеркнули, что атака дронов-камикадзе на столицу Украины продолжается. Силы ПВО с ночи уже уничтожили примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на Киев. Воздушная тревога в городе продолжается уже более 6 часов.
Напомним, страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахед", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ 26 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, повреждены инфраструктурные объекты, ранены.
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